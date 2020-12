Gerald Green de retour aux Rockets, il met de suite la NBA en garde !

Oh, oh. Les défenses et les cercles NBA peuvent se mettre à trembler. Gerald Green est de retour. L’un des dunkeurs les plus féroces de l’Histoire. Un an après sa blessure au pied, et la saison blanche qui s’en est suivie, le vétéran multipliait les appels du pied pour rejoindre les Houston Rockets. La franchise de sa ville natale. Celle dont il défendait les couleurs depuis deux ans.

Les Texans ont fini par plier en invitant le joueur de 34 ans pour leur camp d’entraînement. Il devra se faire sa place au sein de l’effectif.

Source: Gerald Green has agreed to a one-year, nonguaranteed deal for the veteran’s minimum with the Rockets. Green, a Houston native and fan favorite, will try to make the team during camp after missing last season due to a broken foot. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 30, 2020

Difficile de savoir si Gerald Green pourra vraiment intégrer la rotation. Tout est flou aux Rockets. James Harden et Russell Westbrook, les deux superstars, ont tous les deux demandé leur transfert. Rien ne se matérialise pour l’instant. Malgré ça, l’ailier bondissant est persuadé que Houston sera une équipe à suivre en 2021.

Gerald Green’s message to #Rockets fans: Hold tight b/c I think this is gonna be a hell of a run this year.A lot of people are counting us out,but I really think with the team we have, I think we can really do some good things.Hang on tight b/c it’s gonna be a nice year for us” — Mark Berman (@MarkBermanFox26) November 30, 2020

« Accrochez-vous, ça va être une année incroyable pour nous. Beaucoup de gens nous oublient mais je pense que nous pouvons vraiment faire de belles choses avec notre équipe. »

Les Rockets ont notamment recruté Christian Wood et DeMarcus Cousins pendant l’intersaison. Histoire de redonner de la taille à un effectif qui se reposait sur du « super small ball » l’an dernier. Ils ont aussi filé un contrat sur plusieurs saisons à Kenyon Martin Jr, le fils de Kenyon Martin, récupéré au second tour de la dernière draft.

