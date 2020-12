Le plan des Bucks si jamais Giannis Antetokounmpo n’avait pas prolongé

Fin du suspense, fin des rumeurs. Giannis Antetokounmpo ne quittera pas les Milwaukee Bucks l’été prochain. Le double-MVP s’est engagé avec sa franchise, celle qui l’a drafté en 2013, jusqu’en 2026. Avec le « super max » à la clé, extension record de 228 millions sur cinq ans. Les dirigeants du Wisconsin, les joueurs, les coaches et les supporteurs peuvent se sentir soulagés.

Maintenant que le deal est acté, c’est le moment pour se pencher brièvement sur un scénario catastrophe : et si ? Et si le Grec n’avait pas accepté de prolonger avant le 21 décembre ? Continuions de nourrir les fantasmes avec l’aide de Shams Charania, insider pour The Athletic.

Selon le petit prince du scoop, les Bucks se seraient posé de sérieuses questions si Giannis Antetokounmpo avait décidé de tester le marché en 2021. Il détaille deux scénarios différents.

A) Giannis Antetokounmpo ne prolonge pas mais il semble prêt à rester

« Si Giannis avait donné l’assurance qu’il semblait parti pour resigner à Milwaukee en tant que free agent, en indiquant qu’il resterait du moment que les Bucks atteignaient les finales de Conférence par exemple, alors les Bucks auraient tenté leur chance. »

Sans doute l’option la plus probable. Le front office de Milwaukee aurait essayé de sonder sa star sur les raisons qui l’ont poussée à ne pas signer son extension avant le coup d’envoi de la saison. Et si les dirigeants sortaient rassurés de ces entretiens, ils auraient probablement continué avec l’équipe en place. Pour une « saison de la peur » presque quitte ou double et une obligation de résultat afin de convaincre le « Greek Freak » de rester.

B) Giannis Antetokounmpo ne prolonge pas et il maintient le doute

« Sans aucune assurance, si Giannis avait juste déclaré qu’il comptait devenir un free agent et qu’il se concentrerait sur sa décision à ce moment-là, il est clair que les Bucks auraient sérieusement envisagé l’idée d’écouter les offres pour leur MVP. »

On doute tout de même que les Bucks auraient fini par transférer Giannis Antetokounmpo. Même dans cette situation. Mais Shams Charania semblait bien renseigné sur la question – il a annoncé la prolongation du Grec – et il semble donc que Milwaukee aurait eu peur de perdre son joueur sans contrepartie. Surtout après avoir cédé tous ses assets pour renforcer l’équipe.

Mais bon, soyons francs : même si nous sommes ravis (vraiment) de voir Giannis rester à Milwaukee, nous, en tant que grand public au sens large, apprécions aussi les dramas qui sont dans la nature humaine. Et l'évolution de la situation autour du joueur était croustillante pour le spectateur (encore une fois au sens large). Donc même une fois acté, ces rumeurs redonnent une dernière petite touche piquante avant de refermer le dossier.