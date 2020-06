Il est sans doute beaucoup trop tôt pour parler concrètement de l'avenir de Giannis Antetokounmpo. Mais ce n'est pas pour rien que le sujet revient fréquemment sur la table, même chez les journalistes les plus sérieux comme Shams Charania de The Athletic. Le "Greek Freak", possiblement double MVP de la ligue si les votes lui sont favorables après la reprise de la saison, est LE joueur le plus évident pour incarner (et domine ?) la ligue une fois LeBron James en bout de course ou à la retraite. Savoir quelle équipe pourra compter sur ses services est crucial pour l'équilibre des forces en NBA.

Charania, justement, a évoqué les trois pistes qui lui paraissent les plus probables pour Giannis, en dehors des Milwaukee Bucks, candidats évidents pour le conserver sur le long terme. Voilà ce qu'il a expliqué sur Complex Sports.

"Pour les équipes qui vont sans doute chercher à le faire venir, il y aura les Raptors, les Lakers et évidemment les Warriors. Il y a une chose que je sais, c'est à quel point gagne un titre est important pour Giannis Antetokounmpo.

A Milwaukee, ils savent qu'ils ont une fenêtre de tir sur deux ans et que si ça ne se passe pas bien, Giannis devra se pencher sur la situation et leur dire : 'J'ai donné tout ce que je pouvais à Milwaukee pendant des années et je vais devoir étudier les équipes qui manifestent un intérêt'."

Giannis Antetokounmpo va déjà devoir déterminer s'il signe le contrat super max auquel il peut prétendre au terme de la saison, ou s'il souhaite d'ores et déjà tester le marché à l'été 2021. La façon dont se comporteront les Bucks en playoffs, même avec ce contexte si particulier, déterminera probablement en partie son approche.

L'avantage des Bucks dans ce dossier, si toutefois ils montrent à leur joueur qu'ils peuvent gagner le titre à court terme, c'est que Giannis Antetokounmpo n'a pas les mêmes aspirations que d'autres stars en termes de style de vie et d'exposition. Il l'a répété plusieurs fois : il ne court pas après le glamour de Los Angeles où l'activité permanente de New York. La ville de Milwaukee est chère à son coeur et il se voit y rester. Encore faut-il que les ambitions des Bucks - et c'est le cas jusqu'à présent - soient en adéquation avec cette volonté.