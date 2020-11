Les Atlanta Hawks ont officiellement signé Bogdan Bogdanovic ce mercredi. Une superbe recrue pour cette équipe. Sur ce dossier, les Sacramento Kings ont refusé de s'aligner sur le contrat proposé au Serbe par les Hawks : 72 millions de dollars sur 4 ans.

Mais avant de signer ce joli deal avec Atlanta, l'arrière devait initialement rejoindre les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Avant le début de cette Free Agency, la formation du Wisconsin avait réussi à monter un "sign-and-trade" pour le joueur de 28 ans. Mais cette opération a finalement capoté...

Visiblement, certaines équipes ont contacté la NBA pour se plaindre de "tampering", soit des contacts avant le début de la FA. Face à la polémique suscitée par cette affaire, ce mouvement est totalement tombé à l'eau. Pour le plus grand bonheur des Hawks. Mais pas celui du Greek Freak !

D'après les informations du journaliste du Bleacher Report Jake Fischer, Antetokounmpo se montrait emballé par le recrutement de Bogdanovic. Même si Milwaukee a réussi à se renforcer avec Jrue Holiday, le double MVP en titre de la NBA considérait l'Européen comme le futur troisième homme des Bucks, derrière lui et Khris Middleton.

De plus, depuis de nombreux mois, Giannis et son frère Thanasis œuvraient dans les coulisses pour séduire Bogdanovic. La star des Bucks comptait beaucoup sur son arrivée et avait apprécié le trade mis en place par ses dirigeants.

Et désormais, il y a des craintes par rapport à sa réaction. Est-ce que cet échec peut avoir un impact sur son avenir ? Depuis des semaines, Milwaukee se montre très confiant concernant la prolongation de Giannis Antetokounmpo sur le long terme. Ce deal avorté pour Bogdan Bogdanovic peut-il relancer ce dossier ?

En tout cas, pour les Bucks, cet imbroglio pourrait définitivement laisser des traces...

