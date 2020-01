Giannis Antetokounmpo a détruit les Knicks… en 21 minutes !

Kawhi Leonard a marqué les esprits avec 43 points en 29 minutes la nuit dernière. Mais que dire de Giannis Antetokounmpo ? Le franchise player des Milwaukee Bucks a seulement joué 21 minutes face aux New York Knicks (128-102). Le temps de détruire son adversaire, mais aussi de planter 37 points ! Malgré une avance de 25 points pour son équipe à la pause, le Greek Freak a enfoncé le clou. Durant la troisième quart-temps, il a ainsi marqué 17 points avant de se reposer sur le banc par la suite. Impossible à arrêter (12/17 aux tirs), le MVP en titre a totalement marché sur les pauvres Knicks...

"Je voulais simplement continuer d'être agressif et de faire les bons choix. Quand tu viens sur le parquet avec l'état d'esprit pour augmenter ton avance à 20, 30 ou 40, c'est à ce moment-là que tu gaspilles une belle avance. Il faut continuer de faire le boulot. Et ensuite, tu regardes le score et tu vois que tu mènes de 30 points. Et seulement à cet instant-là, tu peux te dire 'ok, mon boulot est fait, je peux m’asseoir et me reposer'", a déclaré Giannis Antetokounmpo pour ESPN.

Vu comme ça, le basket semble simple. Mais après tout, ça a l'air assez simple pour Giannis Antetokounmpo, qui permet toujours aux Bucks d'avoir le meilleur bilan de la NBA.