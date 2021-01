Giannis Antetokounmpo a de gros soucis d'adresse sur la ligne des lancers cette saison. Cette lacune a toujours un peu existé depuis qu'il est en NBA, en tout cas dans les moments chauds, mais les 57.5% qu'il affiche depuis la reprise sont assez alarmants. Le double MVP en titre a même manqué 9 (!) de ses 10 tentatives lors du dernier match des Milwaukee Bucks contre Dallas.

Le "Greek Freak" est conscient de ce problème et a déjà tenté de travailler la chose. The Athletic raconte que lors de l'intersaison, Giannis Antetokounmpo a tenté une approche un peu particulière pour l'inciter à devenir meilleur sur la ligne. Celle-ci implique sa compagne Mariah, à qui il avait demandé de venir l'accompagner lors ses workouts, parfois même avec leur bébé Liam.

A chaque lancer raté par Giannis, Mariah (qui a un passé de joueuse de volley universitaire) devait courir, parfois même avec Liam dans les bras. On espère quand même pour la jeune femme que son MVP de fiancé n'a pas envoyé trop de briques pendant ces sessions... La tactique de la pression par empathie n'a malheureusement pas plus fonctionné que ça, comme le prouve ce démarrage terriblement poussif dans l'exercice.

Les grosses galères de Giannis Antetokounmpo sur la ligne

L'important reste quand même que Giannis Antetokounmpo semble avoir vraiment envie de gommer ses défauts et de travailler pour que ceux-ci disparaissent le plus vite possible. Impossible de reprocher à la star des Bucks une éthique de travail douteuse, tant il revient plus fort individuellement à chaque début de saison. Au sortir du match perdu face aux Mavs, il déclarait d'ailleurs :

"C'est assez simple, il faut retourner bosser. Il faut en tirer plus. Se concentrer sur ta technique. Et prendre les choses pas à pas. Mais globalement, il faut simplement prendre plus de tirs. C'est donc simple. Plus tu vas tirer, plus tu vas travailler, plus tu seras meilleur. Il n'y a aucun secret", a ainsi fait savoir Giannis Antetokounmpo pour ESPN.

A priori, il va quand même laisser madame et le petit tranquilles pour ses prochaines séances de travail.