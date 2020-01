Giannis Antetokounmpo : « En NBA, on veut que tu floppes »

Si Giannis Antetokounmpo a été élu MVP la saison dernière et est bien parti pour faire le doublé, c'est en partie grâce à son intensité physique. Le "Greek Freak" ne comprend toutefois pas qu'autant d'adversaires puissent tenter d'abuser les arbitres en floppant lorsqu'ils l'affrontent et refuse de céder à la même approche.

"C'est difficile parce qu'en NBA, de la manière dont les choses sont faites, on veut presque que tu simules. On veut que tu sois faible. Je crois que quand tu es costaud et que tu vas au contact, on ne t'accorde pas la faute. Mais si tu simules et jettes la balle, on va t'accorder la faute. Ce n'est pas ce que je suis et ce n'est pas ce que je vais faire sur le terrain. J'essaye d'imposer ma puissance au contact. Si un gars m'attrape ou me pousse, je dois davantage le montrer aux arbitres. J'y arrive mieux", a-t-il expliqué sur ESPN.

Pour le moment, l'intensité de Giannis Antetokounmpo ne lui a pas causé de blessures sérieuses. La star des Bucks a évoqué cette chance, qui n'est pas due au hasard.

"Je pense être assez bon pour éviter les situations où je pourrais me blesser. J'évite les gars au sol. Si quelqu'un encaisse un passage en force, tu dois poser tes pieds au bon endroit pour ne pas te tordre la cheville, ou ton genou. Je sais éviter le contact. J'ai été maigre une bonne partie de ma carrière, donc je sais le faire".

Les Milwaukee Bucks ont pour le moment le meilleur bilan de la ligue et Giannis Antetokounmpo tourne à 30 points, 12.9 rebonds et 5.5 passes de moyenne.

Les stats de Giannis Antetokounmpo en 2019-2020