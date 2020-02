Giannis Antetokounmpo, une folle rumeur avec les Warriors !

Giannis Antetokounmpo fait rêver toutes les équipes de la NBA. L'ailier des Milwaukee Bucks sera en fin de contrat en 2021. Et son avenir fait beaucoup parler avec la possibilité pour lui de signer une prolongation l'été prochain. Et si le Greek Freak décide d'attendre sa Free Agency en 2021, on peut s'attendre à voir fleurir de nombreuses rumeurs. En réalité, c'est déjà le cas ! Par le passé, Antetokounmpo a déjà été annoncé dans le viseur de plusieurs franchises, dont les Golden State Warriors. Sa bonne entente avec Stephen Curry a souvent engendré des fantasmes. Et justement, la franchise californienne aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour récupérer le MVP en titre !

Selon le journaliste du Bleacher Report Eric Pincus, les Warriors ont obtenu un choix au premier tour de Draft des Minnesota Timberwolves lors du trade Andrew Wiggins - D'Angelo Russell avec l'idée de l'envoyer plus tard chez les Bucks pour Antetokounmpo. Autant le dire tout de suite, il s'agit d'une rumeur un peu folle. Si Golden State peut avoir l'envie de tenter sa chance, il semble prématuré d'anticiper dès maintenant un mouvement. Surtout que le Grec semble très loin d'un départ ! Au contraire, il a même clamé sa fidélité à l'équipe du Wisconsin récemment. Et pour que les Bucks acceptent d'échanger Giannis Antetokounmpo, il faudra vraiment que ce dernier réclame un trade. Et même dans cette hypothèse, Milwaukee va tenter d'obtenir la meilleure offre... et pour avoir l'avantage, les Warriors devront compter sur le joueur pour clairement indiquer qu'il veut seulement jouer (et donc prolonger) avec les Dubs. Un "long shot".