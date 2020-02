Giannis Antetokounmpo espère imiter Fred VanVleet grâce à son fils

Giannis Antetokounmpo a manqué le dernier match de son équipe. Le "Greek Freak" n'est pas du genre à se reposer pour rien. Il avait une très bonne raison d'être absent, puisque sa compagne a donné naissance au petit Liam quelques heures avant la rencontre. S'il n'a pas prévu de manquer davantage de rencontres, le MVP en titre et favori à sa propre succession sait que la paternité va le changer. Comme elle a pu faire changer l'un des bourreaux des Milwaukee Bucks la saison dernière en playoffs, Fred VanVleet, insolent de réussite après s'être absenté pour assister à la naissance de son enfant.

"C'est clairement quelque chose qui me motive, d'être père. J'essaye d'être autour d'enfants le plus possible depuis quelques temps. J'apprends et je pose des questions. C'est excitant. Peu importe ce qu'il se passe au travail, tu sais que tu seras heureux en rentrant chez toi parce que ton petit garçon sera là. Est-ce que je vais manquer encore un match ? Certainement pas ! On a un boulot à faire. Par contre, regardez Fred VanVleet. Il a commencé à rentrer tous ses shoots quand il a eu son enfant. Peut-être que ça va m'arriver aussi, qui sait ?", a plaisanté Giannis Antetokounmpo sur ESPN.

Déjà leaders sereins à l'Est et dans toute la ligue, les Bucks n'ont pas pâti de l'absence de leur superstar. Sans lui, les hommes de Mike Budenholzer ont dominé les Sacramento Kings (123-111). Si en plus Giannis Antetokounmpo se met à shooter à plus que 31% à 3 points, la NBA peut déjà baisser le rideau...

Les stats de Giannis Antetokounmpo en 2019-2020