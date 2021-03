Mais quel est le secret de la longévité de LeBron James ? Giannis rêve de savoir !

Giannis Antetokounmpo est bluffé par LeBron James et il aimerait comprendre comment le King se maintient à un tel niveau de jeu.

36 ans, 18 saisons et LeBron James est toujours au sommet de son art. Une longévité incroyable, et pas seulement à l’échelle de la NBA ou du basket. Une longévité qui inspire et intrigue ses pairs, comme Giannis Antetokounmpo.

« Ça m’intéresse de savoir comment LeBron James peut encore être dans la forme de sa vie et être l’un des meilleurs joueurs du monde dans sa dix-huitième saison. C’est vraiment intéressant. Je veux savoir comment il fait. Il est régulier depuis 18 ans. Il est toujours là. Toujours présent. Il est incroyable. Bien sûr qu’on lui donne du crédit pour ça mais je pense qu’il n’en a pas assez. 18 saisons comme ça les gars, c’est dur », confie le double-MVP.

Giannis Antetokounmpo était le coéquipier de LeBron James ce weekend lors du All-Star Game. Il pouvait en profiter pour justement lui poser des questions sur les secrets de sa longévité. Il faut dire que le King, phénomène physique exceptionnel, prend soin de son corps et de son esprit et consacre un budget de près d’un millions de dollars par an pour rester au top. Ça aide…