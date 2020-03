À 25 ans, Giannis pense déjà aux années futures. Et il veut notamment imiter un certain LeBron James, candidat au titre de MVP à 35 ans

Il a voulu montrer à son monde cette saison qu'il n'était pas le joueur "rincé" que les journalistes américains l'appelaient l'an passé. Si son exercice 18/19 a connu plusieurs turbulences, avec notamment des blessures et une première absence en playoffs depuis 2005, LeBron James est redevenu le joueur dominant qu'on connait depuis plus de quinze ans. Bien aidé par la présence d'Anthony Davis et avec une nouvelle attitude , LBJ joue toute en décontraction, en contrôle. Ses 10,7 offrandes, meilleur total NBA dans cette catégorie statistique et record en carrière, montrent à quel point le King domine son sujet sans donner l'impression de forcer. Le tout dans une équipe des Lakers qui domine la conférence Ouest. À 35 ans, LeBron repousse sans cesse les limites du temps. Si bien que celui qui pourrait être son hériter en terme d'impact, Giannis Antetokounmpo, a déjà trouvé son modèle pour la suite de sa carrière.

"C'est incroyable. Il a 35 ans et joue à un tel niveau. Il nous montre le chemin", explique-t-il. "Plusieurs fois, nous pensons que nous prendrons notre retraite à 35 ans. Mais en voyant ce gars à 35 ans être encore parmi les trois meilleurs joueurs du monde, ça nous donne envie d'en être là. Pour en être là, je vais devoir prendre soin de mon corps, manger de la bonne manière, rester en bonne santé. Et comme je l'ai dit, il a pavé le chemin. Espérons que nous puissions le suivre."

À 25 ans, Giannis a déjà montré que seul le ciel était sa limite. Il devrait glaner dans quelques mois son deuxième titre de MVP, soit le même nombre que LeBron au même âge. Et s'il suit les traces de son aîné (ce qu'il fait déjà puisqu'il a déjà son rituel en terme de récupération), qu'il va croiser vendredi soir au Staples Center, tout indique qu'il pourrait continuer de régner sur la Ligue dans les nombreuses années à venir.