Giannis Antetokounmpo s’engage à Milwaukee… où il se voit rester ?

Giannis Antetokounmpo a déjà clamé plus d’une fois son amour et sa fidélité envers la ville de Milwaukee. Un point important à quelques points de la renégociation de son contrat. Les Bucks peuvent lui proposer le super max cet été. S’il refuse de signer ce nouveau deal, c’est éventuellement un indice à propos de son avenir en NBA. Mais la priorité n’est pas là pour l’instant. Le Grec a d’autres choses en tête. Et notamment la discrimination aux Etats-Unis.

Comme bon nombre de ses pairs, Antetokounmpo a pris part aux manifestations pacifistes qui se multiplient dans tout le pays. Et il a donné un speech devant la foule.

« Nous voulons du changement. Nous voulons la justice. Et c’est pourquoi nous sommes là aujourd’hui. C’est pour ça que je marche avec vous. Je veux que mon fils grandisse à Milwaukee et je ne veux pas qu’il ait peur de marcher dans la rue. Je ne veux pas que son cœur soit entaché par la haine. »

Giannis and the Bucks out in Milwaukee protesting today. You love to see it. pic.twitter.com/Nqc3h9xkGP

— Sam (@Sam__CT) June 6, 2020