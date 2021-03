Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Lakers : 94-99

Kings @ Sixers : 105-129

Warriors @ Grizzlies : 103-111

Spurs @ Bucks : 113-120

Hornets @ Clippers : 98-125

- Et de huit. Huit victoires de suite pour les Atlanta Hawks depuis que Nate McMillan a pris la place de Lloyd Pierce sur le banc de touche de la franchise. En pleine confiance, ses joueurs ont battu les champions en titre, les Los Angeles Lakers, hier soir (99-94). Un match d'abord marqué par la blessure sévère de LeBron James à la cheville.

LeBron James tweaked his right ankle then returned to the game briefly before heading to the locker room.

Hoping for the best for LeBron. 🙏 pic.twitter.com/ySToneJwhC — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 20, 2021

- Solomon Hill lui est retombé sur le tibia alors que les deux hommes se battaient pour le ballon. La cheville du King a tourné sur le coup, provoquant un cris de douleur du quadruple MVP, et il a rejoint le vestiaire quelques instants plus tard après avoir inscrit 10 points en seulement 11 minutes de jeu. Sans James mais aussi sans Anthony Davis - absent depuis 14 matches - les Angelenos se sont accrochés mais ils n'ont pu éviter la défaite devant un John Collins bouillant d'efficacité (27 points, 16 rebonds à 11 sur 15 aux tirs). Le résultat de la rencontre n'a presque plus d'importance pour les Lakers qui attendent le verdict concernant la blessure de leur meilleur joueur.

- Les Milwaukee Bucks sont l'autre équipe en forme à l'Est. La franchise du Wisconsin est allée chercher une sixième victoire consécutive en battant les San Antonio Spurs (120-113) cette nuit. Si sept joueurs des Bucks ont marqué 10 points ou plus, c'est évidemment Giannis Antetokounmpo qui a mené la danse avec 26 pions et 15 passes décisives. Il ne lui manquait que deux petits rebonds pour conclure avec un triple-double.

- Le début du match était pourtant à la faveur des Spurs qui ont compté jusqu'à 14 points d'avance sous l'impulsion de Lonnie Walker IV (31 pts). Mais les Bucks sont revenus, notamment en défendant en zone. Khris Middleton (23 pts) a inscrit un gros trois-points pour sceller la victoire des siens dans les dernières minutes. Milwaukee continue de se rapprocher de la première place à l'Est.

- Pas de Joel Embiid, pas de Ben Simmons mais toujours pas de problème pour les Philadelphia Sixers qui se sont imposés contre les Sacramento Kings hier soir (129-105). Parce qu'en l'absence des deux All-Stars, c'est le troisième larron, Tobias Harris, qui a pris les commandes. L'ailier confiait récemment qu'il estimait lui aussi mériter le statut de joueur étoilé. Et il continue de le prouver. Ses 29 point, 11 rebonds et 8 passes ont fait la différence. Il a commencé très fort en inscrivant 23 points avant la pause pour porter son équipe, qui comptait alors 21 longueurs d'avance.

"Il a vraiment donné le ton avec son attitude et bien évidemment son jeu", notait Doc Rivers.

29 points for Tobias.

29 wins for the @sixers.@tobias31: 11 REB, 8 AST, 2 STL pic.twitter.com/CGTajcyYNN — NBA (@NBA) March 21, 2021

- Les Kings ont réduit légèrement l'écart en deuxième période mais sans se mettre en position de gagner. Shake Milton a ajouté 28 points pour Philly.

- Toujours sans Stephen Curry, qui s'est pointé au match avec une canne après s'être fait mal au coccyx il y a quelques jours, les Golden State Warriors ont perdu contre les Memphis Grizzlies (103-111). Auteur d'une performance à 40 points lors de sa sortie précédente, Andrew Wiggins en a marqué 20 à 4 sur 14. Jordan Poole continuait lui sur sa lancée en inscrivant 26 points. Mais c'était insuffisant face à la puissance collective des Grizzlies : six joueurs de Memphis ont atteint ou dépassé les 13 unités. Dont 19 pour Jonas Valanciunas et Dillon Brooks.

- Les Los Angeles Clippers sans forcer. Les Californiens ont fait l'étalage de leur puissance défensive en limitant les Charlotte Hornets sous la barre des 100 pions pour l'emporter 125 à 98 cette nuit. Paul George et Kawhi Leonard ont fait le gros du boulot en attaque en inscrivant respectivement 21 et 17 points. Nicolas Batum a ajouté 11 points en sortie de banc.