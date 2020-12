Giannis Antetokounmpo, sa prédiction forte pour la saison des Bucks

Avec la prolongation signée par Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks vont donc pouvoir travailler dans la sérénité cette saison. Avec les rumeurs concernant le futur du Greek Freak éteintes, la franchise du Wisconsin va ainsi se concentrer sur l'essentiel : le basket. L'objectif reste clair pour cette équipe, le titre NBA.

Et après une défaite initiale frustrante face aux Boston Celtics (121-122), les Bucks ont probablement lancé leur saison avec une large victoire contre les Golden State Warriors (138-99). Pas forcément dans un grand jour (14 points), le double MVP en titre de la NBA a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers.

Khris Middleton (31 points) a sorti une belle copie et le collectif de Milwaukee a répondu présent. Et justement, Antetokounmpo sent une vraie progression au sein de son équipe.

"Les Milwaukee Bucks cette année, nous sommes bons, nous sommes meilleurs. Nous avons ajouté de supers gars à l'équipe. Ils jouent de la bonne façon. Et une fois qu'ils seront totalement adaptés à cette franchise, nous allons être bons. Je pense que ça va être amusant à voir", a ainsi assuré Giannis Antetokounmpo pour ESPN.

Giannis Antetokounmpo explique pourquoi il est resté aux Bucks

Une prédiction forte de la part de Giannis Antetokounmpo. Mais ce discours reste logique avec cette volonté de passer un cap pour jouer le titre. Et pour le moment, les apports de Jrue Holiday, DJ Augustin ou encore de Bobby Portis sont effectivement intéressants. A confirmer sur la suite de la saison...