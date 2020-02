Giannis Antetokounmpo, la mémoire et la vengeance dans la peau

Cette nuit, Giannis Antetokounmpo et Milwaukee retrouvaient la Scotiabank Arena pour la première fois depuis les derniers playoffs. Un souvenir douloureux puisqu'après avoir menés 2-0, les Bucks se sont écroulés pour finalement être sortis dans cette salle après quatre défaites de suite (4-2). Certes Kawhi Leonard n'est plus là, mais les Canadiens restent une équipe redoutable, actuellement les dauphins surprises de Giannis et ses coéquipiers. Des possibles retrouvailles sont donc totalement possibles dans quelques mois au moment des choses sérieuses. En attendant, les troupes de Mike Budenholzer ont fait respecter la hiérarchie avec un succès 108-97 dans l'Ontario. Et même si ce souvenir est lointain, Giannis Antetokounmpo a toujours ce goût amer de l'élimination dans la bouche.

"C'est totalement dans mon esprit. Vous vous souvenez toujours de la dernière fois où vous avez joué ici, des problèmes que vous avez rencontrés".

Après la déconvenue de l'an passé, les Bucks et leur MVP semblent être en mission. Déjà assurés d'être en playoffs avec un record NBA à la clé, ils n'attendent plus qu'une chose, pouvoir prendre leur revanche et rallier les NBA Finals. C'est le sentiment qui ressort quand on entend le Grec évoquer la réussite des siens en back-to-back cette saison (aucune défaite sur les secondes matches, 8-0).

"Vraiment ?", répond-t-il lorsqu'un journaliste lui sort la statistique. "Je ne pense pas qu'on y ait déjà pensé. On essaie juste de faire notre job. Nous avons une culture de la gagne, peu si vous êtes blessé ou fatigué, un autre sera prêt. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut gagner et c'est pourquoi nous gagnons les matches. Parfois sur le back-to-back, vous perdez car vous êtes fatigués, exact ? Et vous vous relâchez. Mais cette équipe ne fait pas ça."

Rendez-vous à partir 18 avril.