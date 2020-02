Giannis Antetokounmpo a récemment clamé sa fidélité aux Milwaukee Bucks. Tant que la franchise du Wisconsin reste compétitive, le Greek Freak n'a aucune raison de mettre les voiles. Cependant, les Bucks vont devoir se méfier l'un des rêves de la superstar. Car si Antetokounmpo souhaite jouer le titre, il se verrait bien le faire en compagnie de ses frères. Déjà associé à Thanasis à Milwaukee, le franchise player des Bucks rêve d'évoluer un jour avec ses deux autres frères. Kostas (Los Angeles Lakers) et Alex (pas encore en NBA).

"Jouer avec tous mes frères dans la même équipe ? Je pense que ça serait génial ! Et bien évidemment, on pourrait passer plus de temps ensemble. Je suis sûr à 100% que ma mère aimerait beaucoup ça. Donc si on peut s'associer dans une équipe à Milwaukee, Los Angeles ou ailleurs, ça pourrait être génial", a ainsi confié Giannis Antetokounmpo à USA Today.

Autant le dire tout de suite, plusieurs franchises NBA seront prêtes à réaliser "le rêve" du jeune talent de 25 ans pour le séduire. Free agent en 2021 pour l'instant, Giannis Antetokounmpo va attiser les convoitises de toutes les équipes et Milwaukee doit donc prendre en compte cet élément pour totalement le satisfaire.