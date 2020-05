Ce que Giannis Antetokounmpo a appris devant ‘The Last Dance’

Comme tous les fans de basket, Giannis Antetokounmpo s'est plongé avec attention dans les premiers épisodes de 'The Last Dance'.

La jeune génération de passionnés de basket, mais aussi les pros nés dans les années 90, découvre un peu plus Michael Jordan à travers les épisodes de 'The Last Dance'. Giannis Antetokounmpo en fait partie. Le Grec est né en 1994 et il n'a pas vraiment grandi avec les exploits et les échecs de MJ. En tout cas, il est inspiré par le documentaire et part la légende des Chicago Bulls.

"Ce que j'en retiens vraiment, c'est que chasser l'excellence est une mission, un objectif de vie", note le MVP sur Twitter.

Les premiers épisodes montrent à quel point Jordan en a bavé avant de devenir champion NBA et comment il était déterminé à devenir le plus grand. Voilà qui donne des idées à Giannis Antetokounmpo. Il l'avait déjà déclaré après un match à Chicago.

"J'essaye de vraiment me concentrer sur ce que je fais. C'est vrai que quand je jouais à Chicago, voir le numéro 23 [celui de Jordan] et le numéro 33 [celui de Pippen] me motivait. Je veux clairement devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps."

Le 'Greek Freak' est bien parti. Il est déjà MVP en titre et il était en bonne position pour décrocher un deuxième trophée cette saison.