Giannis Antetokounmpo salement piraté avec des tweets odieux

Parfois, des joueurs postent des messages ou des stories tellement honteuses ou inappropriées sur leurs réseaux sociaux qu'ils prétendent ensuite s'être fait pirater pour ne pas avoir à assumer. Ce n'est pas le cas de Giannis Antetokounmpo, hacké très salement jeudi sur Twitter. Plusieurs messages complètement embarrassants et clairement pas rédigés par la star des Milwaukee Bucks ont fleuri sur son compte jusqu'à ce qu'il parvienne à reprendre le contrôle et à les effacer.

Son entourage a ensuite expliqué que le ou les pirates ne s'étaient pas contentés de voler son identité sur Twitter. Le téléphone, l'e-mail et les comptes en banque du "Greek Freak" ont également subi ce traitement avec des dommages qui n'ont pas encore été révélés.

La nature des tweets était particulièrement hardcore et mentionnait directement certains autres joueurs de la ligue. Quelques exemples :

"Stephen Curry, j'ai b***** ta femme".

"La NBA : des nègres".

"Les Bucks sont une équipe raciste et ils m'appellent 'esclave nègre' si je ne marque pas 60 points".

"Nique Kobe Bryant. Repose dans la pisse".

Giannis Antetokounmpo s'est exprimé quelques heures après dans un communiqué pour confirmer l'évidence et s'excuser auprès des personnes heurtées par ces tweets odieux.

"J'ai été piraté et une enquête a été ouverte sur cette situation. Les tweets et les messages postés étaient particulièrement déplacés et je suis déçu et dégoûté que quelqu'un puisse dire des choses aussi horribles.

Je suis embarrassé que les Bucks, Khris Middleton, LeBron James ou la famille Curry aient été inclus là-dedans.

Je me sens particulièrement mal pour la famille Bryant alors qu'elle est en période de deuil. Elle ne devrait pas être exposée à cette négativité et à cette attitude", a tweeté Giannis Antetokounmpo.