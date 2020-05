Gilbert Arenas a-t-il ruiné la carrière de Nick Young ?

Gilbert Arenas était l’un des meilleurs joueurs de la NBA à son prime. Il portait alors les couleurs des Washington Wizards. C’est à D.C. qu’il s’est retrouvé en compagnie de Nick Young, jeune rookie drafté par la franchise de la capitale. Les deux hommes sont devenus proches. Et ils ont commencé à faire les 400 coups ensemble. Un utilisateur de Reddit espérait en savoir plus sur leurs délires en demandant à « l’Agent Zéro » la pire blague qu’il ait fait subir à Young. Plutôt que de répondre, le meneur a alors confié l’une de ses vérités.

« Le pire… c’est d’en avoir fait mon rookie. Je pense qu’il aurait fait une meilleure carrière si ça n’avait pas été le cas. Faire de lui mon rookie, c’est ça qui a été le pire. »

Gilbert Arenas surestime peut-être un peu son impact sur son camarade… mais après tout pourquoi pas. N’oublions pas que Nick Young était un vrai bon joueur de basket. Deux saisons à plus de 17 points par match d’ailleurs. « Swaggy P » aurait peut-être été un joueur plus sérieux avec des vétérans un peu plus rigoureux… mais il avait l’air d’être un sacré personnage avant même de croiser la route d’Arenas.