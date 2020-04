Gilbert Arenas explique pourquoi les stoppeurs sont « surcotés »

Les excellents défenseurs ont une place en NBA. C’est une niche pour s’assurer une longue carrière. Et ça, Gilbert Arenas ne comprend pas. Pour lui, ces stoppeurs ne servent pas à grand-chose si c’est leur unique qualité sur le terrain.

« Pour être honnête, les défenseurs sont surcotés selon moi. Un gars comme Patrick Beverley par exemple. Il marque 4,5 points par match. Si moi je tourne à 30 et qu’il me limite à 20. J’ai toujours 15 points de plus que toi donc tu n’as pas fait grand-chose. Tout ce que j’ai à faire c’est planter plus de points que toi et j’ai gagné », confie « L’Agent Zéro » dans le Slam Show.

"Defensive players is overrated." Is there any fact to Gil's logic? 🤔 https://t.co/TYXGtOU5H8 pic.twitter.com/VtipCwNnxt — SLAM (@SLAMonline) April 20, 2020

Gilbert Arenas était un attaquant incroyable qui a déjà claqué une saison à 29 points par match. Et il est à 20 pions de moyenne en carrière. . Il n’y avait effectivement pas grand monde pour l’arrêter en NBA. On n'ose imaginer le joueur qu'il serait s'il avait débarqué dans cette ligue portée sur les espaces, le jeu rapide et le tir extérieur.

Son raisonnement peut être cassé de bien des manières. Si un joueur l’a limité à 10 points de moins que d’habitude, c’est toujours un gros plus pour l’équipe adverse. Sans même parler des autres statistiques comme le Net Rating. Elles permettent souvent de montrer l'impact positif d'un joueur comme Patrick Beverley par exemple. En tout cas, que l’on soit d’accord ou non, son débat est intéressant. Comme souvent avec Arenas. Il a des prises de position très précises à chaque fois. Et elles font réfléchir.