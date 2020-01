Gilbert Arenas a affronté Kobe Bryant à maintes reprises au cours de sa carrière en NBA. Comme tout le monde incrédule a affrontéà maintes reprises au cours de sa carrière en NBA. Comme tout le monde incrédule face au drame qui a frappé la famille du Black Mamba et le monde du basket, l'ancien "Agent Zero" a décidé de rendre hommage à Kobe en suivant un conseil qu'il lui avait donné quelques années plus tôt.

"Je vais accomplir la tâche que tu m'as demandé au moment où a été prise cette photo. Tu m'as dit d'utiliser mon intelligence pour le basket pour coach en NBA, à la fac ou avec des enfants, et d'arrêter de la gâcher en faisant l'idiot sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je débute ma carrière de coach avec les Southern California Cavs en U14. L'héritage de l'esprit d'un assassin perdurera. Mamba mentality" .

Il est vrai que depuis qu'il ne joue plus en NBA, Gilbert Arenas passe le plus clair de son temps à troller ou à chercher les meilleures punchlines sur Instagram dès qu'un sujet fait l'actualité. Le voilà visiblement prêt à s'assagir et à se rapprocher de l'éthique de travail que pouvait avoir Kobe Bryant. On a hâte de voir jusqu'où il ira dans cette voie.