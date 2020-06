Gilbert Arenas explique ce qui rendait Iverson et Nash inarrêtables

Gilbert Arenas était l’un des meilleurs joueurs de la ligue quand il illuminait l’attaque des Washington Wizards avant que des blessures viennent briser l’élan de sa carrière. Mais la NBA était déjà peuplée de meneurs talentueux à l’époque. Et il y en a deux qui mettaient l’ « Agent Zéro » dans une position délicate : Allen Iverson et Steve Nash. Invité d’une émission, il a expliqué pourquoi.

« Allen Iverson était le plus difficile à contenir. Il était rapide et il pesait à peine 75 kilos. Tout le travail physique que l’on faisait, ça ne marchait pas contre lui. Parce que dès qu’il y avait un contact, il volait dans les airs et l’arbitre sifflait faute. Mais ce qui le rendait dur à défendre… vous voyez ce joueur blanc qu’il y a dans chaque équipe, qui n’a aucun talent mais qui se donne à fond à chaque fois ? C’était la mentalité d’Allen Iverson… alors qu’il était une star.

Il se jetait dans les gradins. Il n’arrêtait jamais. Il essayait de scorer 60 points à chaque match. Il fallait se coucher tôt. Je ne voulais clairement pas me coltiner ce gars-là un match entier.

Donc c’était lui le plus difficile à contenir. Et Steve Nash. Parce qu’il prenait 1000 écrans. Et pour les joueurs comme moi qui n’aimaient pas les contacts sur les picks-and-roll… ça fait mal. A la mi-temps, vous ne chassez même plus les écrans. »

Allen Iverson et Steve Nash étaient effectivement de sacrés clients. Pas juste pour Gilbert Arenas. Ce sont deux MVP. L’un des meilleurs scoreurs de l’Histoire et l’un des meilleurs passeurs. Mais c’est toujours intéressant d’entendre ce qui les rendait si brillants selon leurs confrères.