Fortement convoité, Glenn Robinson III a finalement choisi son équipe

Le marché de la Free Agency s’est fortement calmé – même si les transferts de James Harden et Russell Westbrook se font encore attendre. Et à ce stade de l’intersaison, les franchises NBA peaufinent simplement leur effectif. Le gros de leur roster est déjà en place, a priori. Glenn Robinson III restait un joueur très convoité par de nombreuses équipes. Justement pour apporter de la densité.

Glenn Robinson III, une concurrence de plus en plus forte pour le récupérer

Passé par les Golden State Warriors et les Philadelphia Sixers l’an dernier, l’ailier de 26 ans s’est illustré en compilant 11,7 points et 4,4 rebonds à 48% aux tirs et surtout 39% à trois-points. Des belles performances qui l’ont remis sur les radars des candidats aux playoffs. Nombreux sont ceux qui souhaitaient le signer cet hiver. Mais il a finalement opté pour les Sacramento Kings.

Glenn Robinson III and the Sacramento Kings have agreed to a deal, a league source told @hoopshype. — Michael Scotto (@MikeAScotto) November 30, 2020

Glenn Robinson III fait donc le choix de rejoindre une équipe plus ou moins en reconstruction. Ou, en tout cas, une équipe qui laissera du temps et des opportunités aux jeunes joueurs. C’est peut-être mieux pour lui. Il n’a pas encore totalement fait son trou en NBA.

Il devrait avoir des occasions de se mettre en valeur au côté de De’Aaron Fox, Marvin Bagley et Tyrese Haliburton. Surtout que les Kings sont moins chargés en jeunes talents sur les ailes.