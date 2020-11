Les Warriors auraient ciblé l’un des meilleurs joueurs des Suns

Mais avec qui les Golden State Warriors vont-ils se renforcer ? C’est l’une des questions les plus importantes de la Free Agency à venir. Les champions 2015, 2017 et 2018 semblent prêts revenir sur le devant de la scène mais ils ont besoin de solidifier leur rotation pour vraiment peser à l’Ouest. Et notamment sur les ailes.

Selon ESPN, les Californiens cibleraient un joueur en particulier. Kelly Oubre Jr, des Phoenix Suns. L’ancien poste trois des Washington Wizards sort d’une très belle saison avec 18,7 points inscrits en moyenne chaque soir. C’est l’une des valeurs montantes de la ligue sur sa position. Et il ferait probablement le plus grand bien aux Warriors.

Mais pourquoi les Suns s’en sépareraient ? La franchise de l’Arizona ambitionne de retrouver enfin les playoffs. Elle n’a pas vraiment de raison de se séparer de l’un de ses joueurs majeurs. Cependant, ce dernier arrive en fin de contrat en 2021 et les Suns n’auront peut-être pas assez d’argent pour conserver tout le monde – la priorité étant donné aux stars Devin Booker et Deandre Ayton.

Phoenix dispose aussi des jeunes Mikal Bridges et Cameron Johnson pour prendre le relais. Mais ils sont loin d’avoir le même rendement que Kelly Oubre Jr pour l’instant.

Les Warriors peuvent absorber le salaire de KOJ (14 millions de dollars) grâce à leur « trade exception » de 17 millions. Celle-ci expire prochainement. Mais en échange de quel asset ? Ils ne céderont probablement leur deuxième choix de draft. Difficile donc d’imaginer un scénario qui colle. Mais ça reste à surveiller.

