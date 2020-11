Même avec James Wiseman, les Warriors vont chercher du lourd à l’intérieur

Les Golden State Warriors ont du monde dans la raquette. Marquese Chriss, Kevin Looney et maintenant James Wiseman, le deuxième choix de la draft cette nuit. C’est beau. Mais c’est jeune. Très jeune. Et la franchise californienne, qui espère bien faire son retour au premier plan en 2021, a besoin d’expérience sur ce poste clé.

Selon l’insider Monte Poole, les Dubs ont donc l’intention de se pencher sur les dossiers des meilleurs intérieurs free agents lors de l’ouverture du marché demain. Ils auraient même déjà quatre d’entre eux dans le viseur.

Adding Wiseman will not prevent the Warriors from seeking another 'big.' Already have their eyes on at least four, per sources.

— Monte Poole (@MontePooleNBCS) November 19, 2020