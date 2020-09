Goran Dragic en remet une couche sur Giannis et les Bucks

En faisant la comparaison entre les Celtics et les Bucks, Goran Dragic a évoqué l’absence de soutien de Giannis Antetokounmpo.

C’est ce qui s’appelle remuer le couteau dans la plaie. Le Miami Heat a déjà fait mal aux Milwaukee Bucks en sortant la première tête de série à l’Est dès les finales de Conférence. Avec un score sans appel : 4-1. La franchise du Wisconsin vit actuellement des moments difficiles – notamment en raison des rumeurs autour de l’avenir de Giannis Antetokounmpo – et Goran Dragic ne va pas rassurer les supporteurs en disant tout haut ce que beaucoup pense tout bas : le MVP a besoin d’un vrai coup de main.

« Je continue de penser que Giannis n’est pas assez aidé », confie le meneur slovène lorsqu’un journaliste lui demander de comparer les Bucks aux Celtics. « Alors que Tatum, si vous regardez bien, il a Kemba Walker et Jaylen Brown avec lui. C’est lui le leader, ça ne fait aucun doute. Il faut que l’on se prépare pour lui. Mais on ne peut pas juste envoyer tout le monde sur lui et oublier les autres. »

C’était donc ça la tactique du Heat… défendre à fond sur Giannis Antetokounmpo et laisser les autres (bon, on le savait en fait). Le Grec a tout de même Khris Middleton et Eric Bledsoe à ses côtés. Mais ça montre effectivement ses limites en playoffs. Comme le souligne Goran Dragic.

