Goran Dragic, un Dragon encore capable de gros coups de chaud

A 34 ans, Goran Dragic reste toujours aussi précieux pour le Miami Heat. Sans avoir les statistiques de ses meilleures années, le Slovène a un bel impact dans le collectif floridien. Et surtout, il reste capable de prendre un match à son compte.

Pendant trois quart-temps, Jimmy Butler a porté le Heat face aux Chicago Bulls. Mais pour l'emporter (101-90), Dragic a fait la différence. Auteur de 20 de ses 25 points dans le dernier quart-temps, le meneur a été décisif.

"Je savais que le moment de Goran étant venu. Il avait réussi quelques tirs plus tôt dans ce match. Et il pouvait pénétrer dans la raquette comme il voulait donc c'était le moment d'en profiter", a raconté Jimmy Butler.

"A un moment, Jimmy m'a parlé et m'a dit que je devais être plus agressif et plus impliqué. Je l'ai simplement écouté", a relativisé Goran Dragic face aux médias.