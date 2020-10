L’affaire se complique pour le Miami Heat. Les Floridiens ont pris un coup de massue en ouverture des finales NBA 2020. Une large défaite, 116-98, mais surtout un premier match au cours duquel trois joueurs se sont blessés. Trois titulaires : Jimmy Butler, Bam Adebayo et Goran Dragic. Les trois principaux éléments de l’équipe. Pour Butler, ça devrait aller. Sa cheville a tourné mais l’arrière All-Star est parvenu à finir la partie. Avec même 23 points au compteur.

Bam Adebayo et Goran Dragic blessés, soirée cauchemar pour le Heat !

Pour les deux autres, c’est plus délicat. ESPN révèle qu’Adebayo souffre de douleurs au cou après avoir été touché à l’épaule. Il est incertain pour le Game 2 ce soir (3 heures du matin en France). Et même s’il venait à jouer, on peut deviner qu’il sera forcément diminué. Pas pratique puisque le pivot est clairement l’un des joueurs les plus importants du Heat. Peut-être le seul à même de tenir Anthony Davis, dominateur lors du premier match (34 pts).

Goran Dragic est lui victime d’une déchirure du fascia plantaire. Non seulement il est incertain pour la rencontre du jour, mais aussi peut-être pour une partie de la série. Voire le reste des finales. Ce que le staff de Miami n’évoque pas pour l’instant. Il va falloir lui trouver un remplaçant. Kendrick Nunn, auteur de 18 points lors du Game 1, pourrait être relancé dans le cinq majeur. Un retour en grâce pour le rookie qui avait perdu du temps de jeu au cours des playoffs.

Nunn est un scoreur intéressant mais il n’a pas la même science du jeu que Dragic. Ni la même capacité à créer pour les autres. Butler devra donc assumer encore un peu plus un rôle de playmaker. Tyler Herro sera aussi amené à prendre plus de responsabilités, ce qui ne lui fait certainement pas peur. Les deux jeunes hommes sont inexpérimentés mais ils n’ont pas froid aux yeux et leur inconscience peut aussi débloquer des situations.

En revanche, c’est plus difficile de remplacer un joueur comme Bam Adebayo. Son profil est assez unique. Le Heat ne peut pas se permettre de jouer sans pivot, à l’instar des Houston Rockets. Pas contre Anthony Davis et les Lakers. Alors Meyers Leonard va devoir se surpasser. Donner la meilleure version de lui-même pour essayer de limiter la casse.