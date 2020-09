Le trade qui a failli tout gâcher au Heat

Le feu et la glace. Goran Dragic et Jimmy Butler pouvaient ne pas s’entendre. Ou se marcher dessus sur le terrain. Mais au final, le meneur slovène et l’arrière américain forment un duo fantastique qui porte le Miami Heat sur ses épaules. La franchise floridienne n’est plus qu’à deux victoires des finales NBA et c’est aussi en grande partie grâce à son tandem. Mais cette association a bien failli ne jamais voir le jour. En effet, Pat Riley entendait initialement se séparer du « Dragon ».

« Ce qui est le plus drôle au sujet de la ‘bromance’ entre Dragic et Butler, c’est qu’elle ne devait pas exister. Le premier trade mis en place par Pat Riley pour faire venir Butler envoyait Dragic à Dallas, où il aurait retrouvé son compatriote Luka Doncic. Les Mavericks n’ont pas voulu de lui. Donc le Heat a dû se montrer plus créatif », explique Michael Lee de The Athletic.

Le Heat a pu faire de la place dans son Salary Cap en refourguant Hassan Whiteside aux Portland Trail Blazers… tandis que les Philadelphia Sixers réclamaient eux Josh Richardson. Ça suffisait pour signer Jimmy Butler au maximum. Tout en gardant Goran Dragic. Dommage pour les Mavericks, qui auraient récupéré un excellent meneur à associer à Luka Doncic. Tant mieux pour Miami.

Miami contrôle la zone