Gordon Hayward a hésité entre 5 équipes lors de sa Free Agency

Lors de la dernière intersaison, Gordon Hayward a quitté les Boston Celtics pour les Charlotte Hornets. Au passage, l'ailier a touché le jackpot avec un contrat à 120 millions de dollars sur 4 ans. Malgré des dernières saisons mitigées en raison de blessures, le joueur de 30 ans a réussi à obtenir un tel deal grâce à une vraie concurrence entre ses prétendants.

Car dans cette Free Agency, l'ancien des Indiana Pacers suscitait de nombreuses convoitises. Lors d'un entretien accordé à The Athletic, Hayward s'est livré sur les coulisses de sa décision avec notamment une vraie hésitation entre 5 franchises.

"Atlanta, c'était une équipe qui m'intéressait. Ils ont un groupe avec de nombreux joueurs talentueux. Je dois admettre que j'ai aussi considéré New York à un moment. Puis il y avait aussi Indiana, il existait un intérêt mutuel. Puis à un moment, j'avais aussi très envie de revenir à Boston.

Donc on peut dire qu'il y avait de nombreuses options possibles pour moi. Mais il y a eu des pistes vraiment chaudes avec Atlanta, New York, Boston, Indiana et ensuite Charlotte bien sûr", a fait savoir Gordon Hayward.