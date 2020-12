Gordon Hayward encore victime d’une fracture, quel chat noir !

Ça ne s’arrête donc jamais. La saison n’a même pas encore débuté et Gordon Hayward est déjà blessé. Selon ESPN, l’ancien All-Stars souffre d’une fracture au doigt sur sa main droite, celle qu’il utilise pour tirer. Alors ce n’est évidemment pas le pépin physique le plus grave, et tant mieux, mais ça peut être suffisamment douloureux et gênant pour l’empêcher de jouer.

L’ailier vient de signer son nouveau contrat avec les Charlotte Hornets. Avec 120 millions sur quatre ans à la clé. Et le voilà déjà à l’infirmerie. Pour l’instant, difficile de dire s’il sera disponible pour le premier match de la saison le 23 décembre prochain.

Une continuité malheureuse pour Gordon Hayward, dont les blessures s’accumulent depuis sa terrible fracture à la cheville en octobre 2017. Il peine à retrouver son rythme depuis. Mais il sort tout de même d’un exercice plutôt prometteur avec 17 points, presque 7 rebonds et 4 passes de moyenne mais sur… 52 matches.

Hayward a disputé les deux rencontres de présaison des Hornets avec 12,5 points au compteur.