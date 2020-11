Gordon Hayward aux Hornets c’est validé, les C’s récupèrent une trade exception record

Les Charlotte Hornets et les Boston Celtics n'ont pas su trouver une troisième équipe pour refourguer le contrat de Nicolas Batum, coupé par la franchise de Caroline du Nord et de suite signé par les Los Angeles Clippers dans la foulée, dans le cadre du trade de Gordon Hayward. Mais les C's et les frelons n'ont pas abandonné l'idée de monter sur place un transfert. L'ancien All-Star est donc envoyé à Charlotte en l'échange de deux seconds tours.

Boston has signed and traded Gordon Hayward and two future second-round picks to Charlotte for a conditional future second-round pick. Celtics also receive a trade exception.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 29, 2020