Gorgui Dieng devrait s’engager avec les San Antonio Spurs

LaMarcus Aldridge et Andre Drummond étaient les deux gros poissons de cette période de Buy-out. Derrière, c'est un autre intérieur, plus discret mais précieux, qui intéressait un grand nombre de franchises : Gorgui Dieng.

Selon les différents bruits de couloir, l'intérieur coupé par les Memphis Grizzlies était sur les tablettes des Clippers, des Sixers, des Knicks, du Heat, des Nets, des Suns ou encore des Spurs, soit un mix large de contenders très sérieux et de franchises ambitieuses qui n'ont pas dit leur dernier mot dans la course aux playoffs.

Finalement, Gorgui Dieng aurait choisi les San Antonio Spurs. Pas forcément le choix du titre donc, mais plutôt celui du temps de jeu. A 31 ans, le vétéran, bon défenseur, sait que San Antonio pourra lui offrir bien plus de minutes que des équipes ayant déjà un roster bien rempli comme Brooklyn ou les Sixers.

Gorgui Dieng intends to sign with San Antonio upon clearing waivers, according to league sources.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 28, 2021