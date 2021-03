"More Than Ballers". Il s'agit du thème de notre dernier Mook. Une manière de mettre en lumière le rôle des acteurs du monde du basket dans la société. Et au niveau politique, de nombreuses personnalités de la NBA n'hésitent pas à se positionner. Notamment Gregg Popovich.

Sur des sujets souvent sensibles, l'entraîneur des San Antonio Spurs fait souvent entendre sa voix. Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, il a été l'un des premiers à insister sur la gravité de la situation et a réclamé des actions concrètes pour endiguer la pandémie. En NBA, mais aussi aux Etats-Unis.

Et mardi, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé la fin du port du masque obligatoire dans l'Etat, avec la réouverture de tous les commerces. Une véritable aberration pour Popovich !

"Concernant les joueurs, nous allons continuer d'écouter la NBA, pas le gouverneur. Cette décision est ridicule. Elle met beaucoup d'entreprises dans une position difficile. Alors qu'elles font le maximum pour garder un environnement sain pour tout le monde. Bien sûr, elles veulent rouvrir. Mais se débarrasser des masques, c'est de l'ignorance selon moi. Nous devrions se satisfaire de la situation et agir comme si la pandémie était terminée ? Nous avons déjà connu ça une fois et nous allons recommencer ? A partir de maintenant, on peut penser qu'il y aura de nouveaux cas. Tout d'un coup, nous avons décidé de faire comme si c'était fini, alors que la science nous dit le contraire. J'ai l'impression qu'on se dit : 'vous êtes positif et vous mourrez, c'est comme ça, il faut rouvrir'. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment ridicule", a déploré Gregg Popovich, remonté, face à la presse.

Comme à son habitude, Gregg Popovich n'a pas hésité à se faire entendre sur un thème délicat.

