Avec Gregg Popovich, mieux vaut être précis sur les mots que l'on emploie.

Beaucoup de journalistes sont allés discuter avec le mythique coach des San Antonio Spurs sans être assez préparés ou en ne faisant pas assez attention aux termes qu'ils employaient. Ces dernières années, le terme "révolution" ou "révolutionnaire" est souvent employé pour parler de joueurs ou de styles de jeu. Avant un match contre les Denver Nuggets de Nikola Jokic, Pop s'était ainsi vu demander s'il trouvait, lui aussi, que le jeu du pivot serbe, pas encore All-Star à l'époque, était une révolution, grâce à sa qualité de passe phénoménale notamment. L'occasion pour Gregg Popovich d'offrir une amusante répartie. et de se montrer taquin.

"Quand je pense au mot révolution, je pense à des gens comme Che Guevara et Vladimir Ilitch Lénine. Pas à Nikola Jokic.

Je pense que vous êtes un peu dans l'hyperbole là. Mais c'est quand même un sacré joueur", avait reconnu Gregg Popovich dans des propos relayés par le San Antonio Express News.

La NBA ne sera définitivement plus la même lorsque Pop décidera qu'il est l'heure de prendre sa retraite. Le plus tard possible, on l'espère...