Les San Antonio Spurs ont de bonnes chances de rater les Playoffs cette saison. Actuellement 12èmes de la Conférence Ouest, les Texans comptent 5 victoires de retard sur les Memphis Grizzlies, 8èmes. Et même pour la 9ème position (potentiellement qualificative pour une série contre le 8ème), les Spurs semblent moins armés que les Portland Trail Blazers ou encore les New Orleans Pelicans. En effet, l'équipe dirigée par Gregg Popovich va se présenter diminuée pour cette bulle avec l'absence de LaMarcus Aldridge, récemment opéré. Et une absence des Spurs en Playoffs représenterait un véritable événement. Sur les 22 dernières saisons, San Antonio a toujours obtenu son billet pour la post-saison. Une possible fin de série inquiétante ?

"Inquiet pour la série ? Pour nous, dans notre situation particulière, le plus important c'est le développement des joueurs. C'est vraiment l'essentiel par rapport à cette fin de saison. Franchement, je ne suis pas vraiment préoccupé par ça.

J'ai des choses à gérer. Je ne me préoccupe pas vraiment de comment gérer les matches face aux Lakers, aux Clippers, aux Celtics, aux Raptors, aux Rockets, aux Nuggets ou les autres", a lancé Gregg Popovich pour le San Antonio Express News.

San Antonio Spurs, les espoirs de playoffs envolés ?

Un discours logique de la part de Gregg Popovich. Les Spurs vont ainsi se présenter à Disney avec une équipe très jeune. Et il vaut donc mieux se concentrer sur la possibilité de faire progresser cet effectif. Mais attention tout de même à ce groupe visiblement revanchard...