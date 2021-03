Hall of Fame : On connaît le nom des postulants pour 2021… et c’est pas mal du tout

Alors que la fabuleuse promo 2020 (avec Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett) n'a pas encore pu être honorée à cause du Covid-19, le Hall of Fame a déjà communiqué le nom des joueurs et coaches qui peuvent prétendre à une intronisation en 2021.

Parmi les retraités les plus récents, on retrouve Paul Pierce et Chris Bosh, qui profitent du raccourcissement des délais souhaité par la NBA il y a quelques années. L'ancien ailier des Boston Celtics, champion NBA 2008, et l'ex-lieutenant du Miami Heat, titré à deux reprises, ont de bonnes chances de passer le cut.

Ben Wallace, le pivot des Detroit Pistons champions en 2004 et terreur défensive tout au long de sa carrière, pourrait lui aussi faire son entrée.

On ne connaîtra le nom des heureux élus qu'en mai prochain, mais quelques anciennes gloires attendent également leur tour depuis de longues années.

Sortez les mouchoirs : Kobe, Tim Duncan et Kevin Garnett vont enfin entrer au Hall of Fame

Chris Webber, recalé à plusieurs reprises, est de ceux-là et sera accompagné dans le groupe des postulants par Tim Hardaway, Michael Cooper et Marques Johnson.

Du côté des coaches, Rick Adelman, Leta Andrews et le légendaire Bill Russell, qui a aussi été sacré avec Boston dans ce rôle, font partie de la liste, au même titre que le head coach de Villanova Jay Wright, et celle du Indiana Fever Marianne Stanley.

En WNBA, l'Australienne Lauren Jackson, plusieurs fois titrée avec le Seattle Storm, et l'intérieure américaine Yolanda Griffith pourraient être amenées à monter sur scène.