Hamidou Diallo envoyé par le Thunder aux Pistons

L'Oklahoma City Thunder a décidé de sacrifier Hamidou Diallo, envoyé aux Detroit Pistons, contre Svi Mykhailiuk et un choix de Draft.

Avec l'émergence du surprenant Luguentz Dort, la progression d'Hamidou Diallo à l'Oklahoma City Thunder a été freinée. En sortie de banc, le natif de New York a réalisé quelques performances intéressantes et affiche des statistiques correctes : 11,9 points et 5,2 rebonds en 23 minutes de moyenne.

Et sans surprise, OKC a profité de sa valeur pour monter un trade. Avant la Free Agency de l'ancien de Kentucky l'été prochain, le Thunder a décidé de l'envoyer aux Detroit Pistons. Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, Diallo rejoint les Pistons contre Svi Mykhailiuk et un choix au second tour de la Draft NBA en 2027. Un choix qui provient initialement des Houston Rockets.

Le Thunder n'avait pas l'intention de conserver le joueur de 22 ans au terme de la saison. Et ils ont donc saisi l'occasion de récupérer un arrière shooteur, avec en plus bien évidemment un nouveau choix de Draft à ajouter à la collection de Sam Presti.

Concernant Mykhailiuk, il est difficile de dire s'il peut faire partie de l'avenir d'OKC. Il sera d'ailleurs, comme Hamidou Diallo, agent libre protégé au terme de cet exercice. En tout cas, l'Ukrainien peut profiter des responsabilités données aux jeunes à Oklahoma pour se mettre en évidence.

