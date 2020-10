Cette décision des Lakers qui a provoqué la rage du Heat dans le Game 5

Ne jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Encore plus quand l’ours en question est un grizzly dangereux, blessé mais encore terrifiant. L’animal qui ne lâche jamais. Bref, quand l’ours est le Miami Heat. Les Los Angeles Lakers pensaient en finir avec leurs adversaires au dernier match. Ils étaient même tellement sûrs d’eux qu’ils ont décidé de finalement porter leur maillot « Black Mamba », initialement prévu pour le Game 7. Une tunique inspirée par Kobe Bryant, légende de la franchise décédée en janvier dernier. Histoire de rajouter une symbolique encore plus forte à leur dix-septième titre. Ils étaient d’ailleurs invaincus avec cette tunique jusqu’alors (4 victoires).

« On a vu les gens commencer à parler de leur maillot ‘Black Mamba’, de leur invincibilité avec ce jersey. Ça nous a piqués et c’était une motivation en plus pour nous. On fait ensuite de cette rage quelque chose de positif et ça nous aide sur le terrain », confie Jae Crowder.