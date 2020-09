La comparaison prometteuse de J.J. Redick pour le Heat

Le Miami Heat est le petit poucet des finales NBA 2020. Une équipe classée cinquième de sa Conférence au parcours héroïque. Une équipe en dehors du top-quatre n’avait plus disputé le round pour le titre depuis les New York Knicks en 1999. Mais cette place, les Floridiens ne l’ont pas volée. En sortant notamment les Milwaukee Bucks (4-1) puis les Boston Celtics (4-2). Mais ils se retrouvent désormais opposés aux Los Angeles Lakers de LeBron James et d’Anthony Davis. Les ogres de la ligue. Ils ne sont pas favoris. Mais J.J. Redick croit fort en leurs chances.

« Si le Heat gagnait, ça me réconforterait dans toutes les idées que je me fais du basket. Je pense qu’ils peuvent vraiment poser des problèmes aux Lakers. Je pense que ça peut finir avec un scénario similaire aux Pistons 2004, cette équipe me rappelle vraiment celle de Detroit », explique l’arrière des New Orleans Pelicans dans son podcast.

Les comparaisons avec les Pistons 2004 sont souvent un peu faciles dès qu’une équipe sans joueur du top-5 NBA peut prétendre au trophée. Mais il y a effectivement des similitudes. Le groupe est très bien coaché. Très, très bien coaché. Avec une défense très solide et un pivot d’élite de ce côté du parquet. Detroit, avec Chauncey Billups, Rasheed Wallace, Ben Wallace et compagnie, avait réussi l’exploit de battre les Lakers de Shaquille O'Neal, Kobe Bryant et consorts en 2004 (4-1). Une équipe héroïque.

