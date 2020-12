Thomas Heurtel est l'un des meilleurs meneurs d'Europe et un membre important de l'équipe de France depuis des années. Ce qui lui arrive avec son futur ex-club du FC Barcelone est assez surréaliste et pas loin d'être du jamais vu. Le dernier épisode de la brouille entre le joueur de 31 ans et la formation catalane, dont il est annoncé sur le départ depuis quelques semaines, a viré au tragicomique.

Selon El Mundo Deportivo, Thomas Heurtel a été puni par le Barça, avec lequel il s'était envolé pour la Turquie, où l'équipe s'est inclinée en Euroleague contre l'Efes Istanbul. Sauf qu'au lieu de l'écarter du groupe une fois de retour en Espagne, les dirigeants barcelonais lui ont purement et simplement interdit l'accès à l'avion pour rentrer au pays !

Le Barça s'est apparemment senti trahi par le joueur et ses représentants. Thomas Heurtel, censé être en négociations avancées avec le Fenerbahçe avec un possible échange avec Léo Westermann, aurait finalement préféré discuté dans l'ombre avec le Real Madrid, le club ennemi du FC Barcelone.

On veut bien comprendre que la direction du Barça l'ait mauvaise et ne souhaite plus compter Heurtel dans son effectif. Mais laisser volontairement un membre de l'équipe sur un sol étranger en pleine pandémie, loin de sa famille, c'est quand même franchement scandaleux.

« Donne-moi ton short ! » Le jour où Thomas Heurtel a crucifié l'Espagne

Kevin Séraphin, passé par le Barça, fait partie des joueurs et anciens joueurs à avoir vivement réagi à cette situation invraisemblable.

"Vous devez changer votre manière de voir ce club. Je ne suis pas surpris par ça. Les fans sont incroyables, mais la direction n'est qu'une bande de suiveurs. Je leur offrirai un cerveau pour Noël".

Mike James, du CSKA Moscou, est aussi choqué.

"Je me demande comment ils ont pu ne pas le laisser monter dans l'avion. J'ai toujours considéré le Barça comme une référence, mais si c'est bien ce qu'il s'est passé, c'est une honte. Donc on ne veut plus de toi dans ce club, mais on veut décider de l'endroit où tu vas aller. On n'est en dictature. Si vous ne me voulez plus, laissez-mo partir et je déciderai de ce qui est le mieux pour ma famille", a tweeté l'Américain.

On espère une issue favorable pour Thomas Heurtel après cette fin d'année pas banale...