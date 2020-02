Vous pensiez que les Houston Rockets étaient déjà allés à fond dans le small ball ? Nous aussi. Sauf que Daryl Morey et Mike D'Antoni avaient encore quelques idées derrière la tête. Cette nuit, Adrian Wojnarowski d'ESPN a annoncé la signature imminente de deux free agents avec la franchise texane : DeMarre Carroll, libéré par San Antonio, et Jeff Green, free agent depuis que le Jazz l'a coupé en décembre, rejoignent en effet Houston immédiatement. Dans la foulée, les Rockets ont envoyé en G-League l'un des seuls postes 5 de leur effectif, le stretch Isaiah Hartenstein. L'approche "YOLO" est totale pour Morey, qui dote D'Antoni de deux ailiers supplémentaires, pour compléter un effectif où le seul pivot de métier sera donc... Tyson Chandler, 37 ans.

Avec Bruno Caboclo et donc Chandler, Jeff Green et DeMarre Carroll sont les seuls joueurs dépassant les 2,03 m dans l'effectif. On peut s'attendre à les voir glaner quelques minutes au poste cinq, pour éviter à PJ Tucker de mourir d'épuisement, mais aussi permettre à Robert Covington, arrivé avant la deadline des trades, d'évoluer un peu plus souvent dans son registre de 3 and D.

L'expérience de l'ultra small ball va donc se poursuivre à Houston. Mike D'Antoni est prêt à mourir - ou à gagner - avec ses idées.

Pour l'heure, les Houston Rockets sont cinquièmes de la Conférence Ouest, avec deux victoires de moins que le deuxième, Denver.