(Contre) perf du jour : Mais comment les Rockets ont fait pour être aussi nuls ?

Les Houston Rockets ont raté 41 tirs à trois-points hier soir et, non, ce n'est pas une faute de frappe. Juste un nouveau record.

Tenter plein de trois-points, c’est bien. Mais en marquer au moins quelques uns, c’est quand même beaucoup mieux. Les Houston Rockets aiment abuser des tirs lointains. Le problème, c’est qu’il leur arrive de ne pas du tout trouver la cible et de se retrouver ensuite sans solution. Exemple hier soir. Les Texans ont shooté 45 fois derrière l’arc. Pour… 4 réussites. Ce n’est pas une faute de frappe. 4 sur 45 à trois-points.

Soit moins de 9%. Ahurissant. C’est même à se demander pourquoi ils n’ont pas cherché d’autres manières d’attaquer la défense des Memphis Grizzlies. Résultat, une défaite terrible de presque 50 points (84-133) et 27% de réussite aux tirs. Un record de nullité pour la franchise.

Les Rockets ont raté 25 trois-points de suite. Presque aussi mauvais que lors du fameux Game 7 des playoffs 2018, quand ils en avaient loupé 27 consécutifs pour laisser les Golden State Warriors atteindre les finales NBA. Ils avaient fini à 7 sur 44 ce soir-là. Notons aussi qu'aucune franchise n'a raté 40 trois-points dans un match, hormis celle de Houston qui l'a déjà fait... 7 fois.

Il n’y a rien qui va dans cette équipe en l’absence de Christian Wood et Victor Oladipo, ses deux meilleurs joueurs. Aucune option offensive cohérente. John Wall a fini meilleur marqueur des siens avec 14 points mais sans distribuer la moindre passe décisive. Et la franchise n’en finit plus de sombrer. Onzième défaite de suite. Et une avant-dernière place à l’Ouest. Le moment de rappeler que le pick des Rockets reviendra au… Thunder en 2021.