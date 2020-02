Les Houston Rockets ne veulent pas rester trop longtemps sans pivot de métier. Selon Kelly Iko de The Athletic, la franchise est en train de finaliser le trade d'un intérieur de la Conférence Est. Les Texans discutent avec deux équipes et une annonce devrait tomber sous peu. Pour le moment, on ne peut que spéculer.

On sait que Tristan Thompson est sur le trading block. Des noms comme ceux de Taj Gibson, Alex Len et Aron Baynes reviennent également.

Iko précise que les Rockets sont prêts à engloutir quelques salaires pour récupérer d'autres atouts avant la deadline de jeudi.

Pour rappel, Houston a envoyé Clint Capela à Atlanta, pendant que Robert Covington débarquait chez les Rockets.