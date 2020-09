On espère que vous êtes patients. Surtout si vous supportez les New York Knicks (ouais, là vous ne pouvez que être patients… ou internés) ou les Atlanta Hawks. En effet, la prochaine saison NBA ne débutera pas avant un moment. Selon les dernières informations relayées par les insiders, elle pourrait démarrer autour de Noël… au plus tôt ! Mais en réalité, certains imaginent même des scénarios avec une reprise en février. Nicolas Batum a notamment évoqué cette possibilité lors de son passage récent dans une émission de la First Team.

NBA’s league office informed Board of Governors today that the 2020-21 season won’t begin earlier than Christmas Day, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Nov. 18 Draft date, 20-21 start date remain fluid. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 10, 2020

La ligue souhaitait pourtant reprendre autour du 1er décembre, afin de ne pas écourter son exercice, ou de ne pas le condenser, et d’offrir à ses meilleurs joueurs la possibilité de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo l’an prochain. Si JO il y a… mais avec des playoffs qui devraient finir en octobre, la NBA préfère désormais repousser toutes ses échéances. La Draft et la Free Agency vont notamment être décalées au mois de novembre. Suivront le training camp, la pré-saison, puis enfin le grand retour.

L’arrivée de Killian Hayes et Théo Maledon en NBA va être repoussée, la FA et la saison aussi…

Adam Silver a déjà fait comprendre qu’il aimerait que la reprise se fasse avec du public dans les salles. D’où l’intérêt de la repousser le plus tard possible, dans l’espoir d’un vaccin efficace contre le COVID-19. En tout cas, certaines équipes NBA ont intérêt à prendre leur mal en patience. Ça fait maintenant 6 mois que les 8 équipes non conviées dans la bulle – Knicks, Cavaliers, Hawks, Bulls, Hornets, Timberwolves, Warriors et Pistons – n’ont pas disputé un match officiel. Avec des possibilités d’entraînement très, très limitées.

On se demande aussi sous quel format sera disputée la prochaine saison, surtout si elle démarre en janvier ou février. La NBA va-t-elle raccourcir à 50 ou 60 matches ? Ce serait un nouveau manque à gagner en cette période déjà délicate financièrement. Ou alors, elle se prolongerait une nouvelle fois pendant l’été. Quitte à faire l’impasse sur les Jeux (du moins pour les joueurs qualifiés en PO). Un vrai casse-tête.