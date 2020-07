JJ Redick a tenu à rappeler que cette reprise de la saison était loin d'être un cadeau compte tenu de la situation sanitaire et sociale aux Etats-Unis

La "bulle" continue de faire parler, d'autant plus avec le climat actuel. La pandémie s'accroît de manière exponentielle aux Etats-Unis. Rien qu'hier, plus de 10,000 cas ont été recensés en Floride, là où se tiendra la reprise. Trois équipes ont été forcées de stopper leurs entraînements. Sans compter que certains staffs pourraient ne pas être au complet. Globalement, les joueurs commencent vraiment à se demander si reprendre coûte que coûte est une bonne idée. C'est un peu le sentiment qu'a partagé JJ Redick via les réseaux sociaux.

Trois franchises ont tout stoppé en raison du Covid

"Dire qu'il y aura un certain niveau de confort, c'est faux. Il n'y aura aucun confort. Nous ne serons pas avec nos familles. Nous ne serons pas chez nous. Nous serons isolés dans une bulle au milieu de la Floride alors qu'il y a des troubles sociaux dans le pays et que nous sommes à trois mois de l'élection potentiellement la plus importante de nos vies.

Maintenant, nous allons devoir trouver le moyen de performer et jouer au basket. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Mais il n'y aura absolument aucun confort. Je connais la ligue et je sais qu'ils essaient de créer cet environnement (la bulle) mais il y a beaucoup plus en ce moment. Nous allons jouer, faire de notre mieux mais il y a des choses beaucoup plus importantes", souligne JJ Redick.

Plus tôt, DeMar DeRozan avait lui aussi pesté contre le règlement interne à Orlando. Il faut dire qu'avec le contexte sanitaire et social, reprendre paraît presque illogique. Mais business is business car les enjeux économiques de cette fin de saison floridienne sont bien trop importants.