Retour en 1999 pour ce passage coupé au montage de The Last Dance dans lequel Michael Jordan s'exprime avec une belle lucidité sur les risques de designer certains NBAers comme ses héritiers.

Avec The Last Dance, quand y'en a plus, y'en a encore. Dans un des extraits inédits présents sur la version Blu Ray qui sort prochainement, on retrouve un nouveau passage où Michael Jordan discute avec le regretté Stuart Scott en 1999.

Cette fois, Michael Jordan évoque le fait que de nombreux jeunes joueurs de la ligue débarquent avec la pression de l'étiquette "nouveau Michael Jordan". Rares sont ceux qui ont survécu à cette pression ou qui se sont approchés du modèle original, que ce soit en termes techniques ou sur le plan du palmarès.

MJ n'était déjà pas un très grand fan des comparaisons à l'époque.

"Ce n'est pas juste. Mais c'est un moyen de comparaison pour les gens. Je suis arrivé après Julius Erving ou Elgin Baylor et ça marchait comme ça pour permettre aux gens de comparer. Il n'y aura jamais un autre Michael Jordan, comme il n'y aura jamais d'autres Dr J, Magic Johnson ou Larry Bird. Il y aura Kobe Bryant, Grant Hill, Penny Hardaway... Ces gars-là auront des caractéristiques similaires aux miennes, mais tout dépendra de la manière dont ils les exprimeront pour être le meilleur basketteur et le meilleur modèle qui soit. Peu importe ce qu'essaye de faire la ligue pour promouvoir tel ou tel joueur.

On ne peut pas tromper les consommateurs et les fans. Quand ils te désignent comme "le nouveau untel ou untel", ça peut te pousser à vouloir te baser sur ça pour ressembler à ce que la ligue veut donner comme image de toi. C'est dangereux. La crédibilité de la NBA pourrait en prendre un coup. Si tu commences à ne vouloir te concentrer que sur les dunks et les actions excitantes, tu en oublies vite les fondamentaux : comment faire circuler la balle, comment impliquer tout le monde dans une atmosphère de travail, que ce soit en attaque ou en défense..."

Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le seul à s'être approché de Michael Jordan en termes de style, à cause de son caractère obsessionnel, est Kobe Bryant. MJ lui-même a évoqué, bien des années plus tard, et jusqu'au jour de son émouvant speech lors de l'enterrement de Black Mamba, cette filiation.