Il faudra attendre pour voir l’impressionnante armada des Brooklyn Nets au complet. Si Kyrie Irving devrait vite revenir, Kevin Durant ne jouera pas encore cette semaine.

Avec l’arrivée de LaMarcus Aldridge ce week-end, les Nets n’en finissent plus d’amasser les talents. Mais on ne pourra pas voir cet incroyable assemblage cette semaine. Et ce même si Kyrie Irving fera son retour ce lundi contre les Minnesota Timberwolves.

Le 22 mars, la franchise avait annoncé qu’ Irving manquerait les trois matches de leur road trip pour un « souci familial ». C’était déjà l’excuse qu’il avait donnée en revenant d’une absence de 7 matches en janvier.

Le retour de Kyrie Irving va faire d’autant plus de bien à la franchise qu’elle ne pourra pas compter sur Kevin Durant cette semaine. Son coach Steve Nash a en effet indiqué que la star des Nets n’avait pas tout à fait fini de récupérer de sa blessure aux ischios-jambiers :

« Il doit encore franchir des étapes, même s’il a l’air bien, qu’il progresse et qu’il va revenir avec nous prochainement », a expliqué la légende canadienne. « C’est juste que je ne pense pas que qu’un retour cette semaine soit probable. »

Kevin Durant n’a joué qu’un match depuis le 6 février dernier. Et les Brooklyn Nets ne précipiteront pas le retour de celui qui avait manqué toute la saison dernière pour une blessure au tendon d’Achille. Une décision plutôt facile à prendre au vu de la densité quasi-historique du roster.

En l’absence de KD, les Nets peuvent donc compter sur Kyrie Irving et un James Harden monstrueux ces derniers temps. Mais aussi sur LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, DeAndre Jordan ou encore Joe Harris.

C’est d’ailleurs peut-être aussi pour ça que Brooklyn entasse les CVs reluisants. KD et Irving ont malheureusement un historique de blessures qui peut inquiéter. Désormais, même si l’un d’eux manque à l’appel, les Nets afficheront quoi qu’il arrive un 5 qui n’a aucun sens.

