Une Foamposite aux couleurs de New York ou d'OKC ? Oui oui, c'est possible.

Une légende ne tient parfois à pas grand chose. C'est le cas pour la Air Foamposite One.

En 1997, Eric Avar les designers de Nike proposent à Penny Hardaway de nouveaux modèles pour la saison à venir. La star du Magic d'Orlando, orpheline d'un Shaq parti aux Lakers, n'est pas emballée par ce qu'elle voit, mais voit trainer un sac dans lequel un certains nombres de prototypes de sneakers sont enfermés. Penny demande quand même "what's in the bag ?". Les gars de la marque au Swoosh ont beau lui dire que rien de ce qui se trouve ne devrait lui plaire, il tombe néanmoins en extase devant la Foamposite One.

On ne peut pas lui en vouloir tant cette paire était innovante et en avance sur son temps (même 23 ans plus tard, elle n'a pas pris une ride). Alors la retrouver dans un nouveau coloris qui pourrait plaire à la fois aux fans des Knicks ou à ceux du Thunder, c'est un délice.

Du bleu obsidian sur la languette en mesh, les eyelets en cuir qui remonte sur le talon, et la semelle. Le tout entouré d'un orange sur la fameuse coque "foam", qui change de teinte entre l'avant et l'arrière. On retrouve ce même orange sur la ligne qui longe de la languette et le logo de de Penny Hardaway sur l'arrière. Nous avons aussi adoré l'imprimé très tribal et original sur les deux tabs du talon et de la languette.

Et vu que c'est une Foamposite One, pas de swoosh sur le côté (uniquement un mini swoosh sur l'avant), contrairement au modèle "Pro".

La sortie est calée pour le 21 mai prochain. Cop or drop ?

Les images de la Nike Air Foamposite One Rugged Orange :