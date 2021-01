Iman Shumpert aux Nets, enfin un défenseur à Brooklyn !

Maintenant que les Brooklyn Nets tiennent leur trio de superstar avec Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant, ils peuvent se mettre en tête de compléter l’effectif pour boucher les trous. Et notamment en défense. En effet, la franchise New-yorkaise encaisse 111,7 points sur 100 possessions (23e en NBA). C’est dans l’optique de se renforcer de ce côté du parquet qu’elle s’apprête à signer le vétéran Iman Shumpert.

Free agent Iman Shumpert is finalizing a deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2021

Le natif de l’Illinois connaît bien la maison. Il a début sa carrière à Manhattan, aux Knicks, en 2011 et il y est resté jusqu’en cours de saison 2014-2015, avant d’être envoyé aux Cleveland Cavaliers. Où il a disputé quatre finales et décroché un titre en 2016. Iman Shumpert jouait déjà aux Nets l’an dernier, mais uniquement au sein de la bulle Disney, quand l’équipe de Brooklyn était décimée par les forfaits. Il compilait un peu plus de 4 points de moyenne en 13 matches. Il est resté sans club depuis.

L’ailier de 30 ans va apporter son expérience, de la défense et peut-être un peu d’adresse à trois-points. Ce n’est peut-être pas encore suffisant pour les Nets, qui ont vraiment besoin d’un intérieur pour protéger le cercle, mais c’est un début.

James Harden aux Nets, le changement c’est maintenant